الحريري التقى مكاري وإرسلان في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وعرض معه آخر المستجدات والاوضاع العامة في البلاد.

ثم استقبل الرئيس الحريري وفدا من الحزب الديمقراطي برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين طلال ارسلان الذي قال بعد اللقاء:”زيارتنا اليوم في اطار جولة نقوم بها على الرؤساء الثلاثة وجرى بحث في موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، وأكدنا لدولته ما قلناه في بعبدا بضرورة الوصول الى قانون انتخابي جديد وعصري يحقق صحة وعدالة التمثيل في البلد ويساوي بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم والرئيس الحريري مع هذا الطرح وهو أعلن أكثر من موقف، ان كان من خارج مجلس الوزراء او داخله بأنه مصر على وجود قانون جديد للبنانيين وهو قال بشكل اوضح ونحن نتبنى ونؤيد طرحه، أننا كقوى سياسية وكحكومة نكون فشلنا فشلا ذريعا امام اللبنانيين اذا لم نحقق ونتقدم خطوات جدية بإتجاه قانون جديد للانتخابات.