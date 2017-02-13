الحريري استقبل مكاري… وأرسلان: لقانون انتخاب يحقق عدالة التمثيل

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبل ظهر الإثنين في السراي الحكومي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وعرض معه آخر المستجدات والاوضاع العامة في البلاد.

ثم استقبل الحريري وفداً من الحزب الديمقراطي برئاسة وزير المهجرين طلال ارسلان الذي لفت أنه “جرى بحث في موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، وأكدنا لدولته ما قلناه في بعبدا بضرورة الوصول الى قانون انتخاب جديد وعصري يحقق صحة وعدالة التمثيل في البلد ويساوي بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم، والرئيس الحريري مع هذا الطرح وهو أعلن أكثر من موقف أنه مصرّ على وجود قانون جديد للبنانيين”.

أضاف ارسلان: “اتفقنا على عنوان يلخص كل شيء وهو العدالة والمساواة وصحة التمثيل بأي قانون سيطرح في البلد، وليس لدينا أي مشكلة. فإذا قوانين المختلط تؤمن العدالة وصحة التمثيل والمساواة فليس هناك من مشكلة لدينا، واذا قوانين الاكثري تؤمن ذلك لا مشكلة لدينا. نحن كحزب مع النسبية التي نراها بأنها تعطي مساواة وعدالة بين كل الناس والفرقاء، واذا كان هناك من لديه أفكار اخرى تؤدي الى ذات الغرض فلا مشكلة لدينا”.