اسرار الصحف ليوم الإثنين 13 شباط 2017

أسرار الآلهة

طلب الرئيس عون إعادة النظر في توزيع العسكريّين والأمنيّين الذين يتولّون حماية سياسيّين ومسؤولين وقضاة والتزام القانون قد الامكان.

تبيّن أن الأجهزة الأمنيّة فضّلت ملاحقة الخاطفين خارج أماكن سكنهم المعتاد تجنّباً لمواجهات مع أقاربهم وذويهم.

قال مسؤول أمني ردّاً على الدعوات الى القبض على المُرتكبين في البقاع “اسمع تفرح جرّب تحزن. لأنه بمجرّد توقيف أحدهم من دون تنسيق مع قوى الأمر الواقع تقوم الدنيا ولا تقعد”.

يتحدّث نواب عن وجوب فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة إذا شكّلت سبباً لعرقلة إقراره.

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يقال

إنّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني أعاد التأكيد على السماح لسلاح الجوّ الروسي باستخدام مطار همدان للمشاركة في العمليات العسكرية في سوريا رغم الاعتراضات الشعبية الإيرانية.

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أسرار الجمهورية

يُتابع مُراقبون بإهتمام تعامُل شخصية شمالية بارزة مع ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً بعد خلط الأوراق الإنتخابية الناتج من «قنبلة» مرجعية كبيرة من جهة والإشكالات المتكررة بين أنصار هذه الشخصية وأنصار تيار فاعل في المنطقة.

تجَنَّب تيار فاعل الحديث عن موضوع حسّاس تناوله مرجع رسمي حتى لا يُسبّب توتراً بينهما.

توقفت مصادر مقر رسمي عند زيارة قامت بها وزيرة أوروبية لرئيس كتلة نيابية دون سواه من القيادات السياسية.

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اسرار اللواء

لغز

توقعت استطلاعات أولية أن تشهد طرابلس ودوائر شمالية أخرى معارك انتخابية حامية في حال فشلت مساعي الائتلاف بين القوى السياسية الأساسية في الفيحاء!

غمز

لم تتم صفقة بيع صحيفة شخصية نقابية سابقة لمصلحة مشروع صحفي قيد الدرس وذلك خلافاً لما اشيع في الأسابيع الأخيرة!

همس

تبين أن اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة سابق ووزير سابق في صالون موفد عربي كان مجرّد صدفة نتيجة تقارب توقيت الموعدين وتتابعهما!

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