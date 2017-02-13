يحل الـvalentine هذه السنة وسط جو سياسي توافقي أرخى بظلاله على الاجواء العامة، و”بظلالٍ” رومانسية يطلُ على العشاق.

عشاق، أصدقاء، أقرباء، صغاراً أو كباراً… كلٌ “يُعيده على ليلاه” ويحتفل بالحب على هواه. هدية، سهرة، وردة، قبلة، كلمة… تعبّر عما لا يمكن ان يُخفى أو يُنتسى.

فكيف يرى بعض السياسيين عيد الحب؟ وماذا يُحضرون من مفاجآت بمناسبة العيد؟

عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان

“عيد الحب ليس بالضرورة للعشاق وإنما لكل شخص يكنّ مشاعر ومحبة تجاه الشخص الآخر، وأنا مقتنع انه علينا أن نعيّد عيد الحب كباقي الاعياد ونوسّع “البيكار”، بهذه الكلمات وصف عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان في حديث لموقع “القوات اللبنانية”، “الفالنتاين”.

وأوضح انه “بسبب ضغوط الحياة وكثرة الانشغالات خصوصاً في عصرنا الحالي، ننسى الأشياء الصغيرة التي تُشعر الشخص الآخر بالفرح، ليأتي هذا العيد ببساطته ويجعلنا نفكر بمن نحب. وأضاف: “من الممكن ان نتذكّر الشخص الآخر بكلمة او وردة أو carte وليس فقط بهدية”، وقال ممازحاً: “لكن الهدية تبقى الخيار الأفضل”!

وعن المفاجأة التي يُحضرها لزوجته بمناسبة عيد الحب، قال: “بدأنا منذ يومين بالاحتفال زوجتي وانا بعيد الحب، وهذه أول سنة نحتفل فيها بهذه المناسبة سوياً، وقد قدمت لها عدة هدايا من الوردة الى سهرة ولاحقاً سأفاجئها بهدية صغيرة”.

النائب سيرج طورسركيسيان

النائب سيرج طورسركيسيان ربط الحب بالسياسة قائلاً: “أنا فرح بالحب الموجود بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وإذا كان هذا الحب لصالح البلد فنحن معه”، واصفاً عيد الحب بالـ”مبتذل”.

النائب ألان عون

النائب الان عون أكد من جهته ان الحب هو أهم ما في الحياة ومن أجمل ما يمكن للشخص ان يُقدمه، ومن أروع الأحاسيس التي يمكن ان يشعر بها.

وأشار عون الى “أننا لسنا بحاجة للـvalentine لنتذكر ان نحب بعضنا البعض، بالطبع هناك جانب تجاري من هذا العيد وهو أصبح من ضمن العادات والتقاليد في مجتمعنا”، مضيفاً: “لا أهتم بفكرة العيد بحد ذاتها ولا أخطّط وزوجتي لتمضية عيد الحب، لكن مثل هذه المناسبات تذكرنا بأشخاص نحبهم ونهتم لأمرهم”.

وعن المفاجآت التي تحضرها له زوجته قال: “زوجتي تخطط للمفاجآت لكنها لا تكون في موعدها المحدد، فمثلاً بمناسبة عيد ميلادي تعايدني قبل العيد أو بعده، كما انها تفاجئني خارج إطار الأعياد”.

على أمل استمرار الحب والمحبة بين كل مكونات المجتمع اللبناني … كل valentine وانتم بخير!