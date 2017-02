كتب عماد موسيى في “المسيرة” – العدد 1597

دبّ بشري يحمل دبدوباً أحمر بقياسه أو أكبرمن حجمه بقليل، هذا ما لم ترَه عينٌ في وطن الأرز قبل أن يصبح عيد العشّاق بمنزلة عيد المقاومة والتحرير أو عيد الجلاء بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين ال”أنتي ـ ممانعة”.

أعرف دبًّا بشوارب معقوفة الطرفين، وأبًا لكتيبة أولاد مؤللة، في صوته غلاظة وفي أخلاقه فظاظة هو الغليظ الفظ الثقيل 364 يوما في السنة يصبح أرق من عجينة ال”كول وشكور” في الرابع عشر من شباط ومن التقاليد التي أرساها ليلة عيد العشاق حرصه أن يكون العشاء منزلياً و diner à la chandelle بكل ما للكلمة من معنى يضيء شموعاً يجلس قبالة أم البنين كاسك يا مرا كاسك يا رجوتي ويغطس حتى كوعيه في طنجرة المقادم إنما بجو رومنسي على ضوء الشموع وآخر السهرة يفتح الكادو: صدرية حمراء للمدام قياس 115 b ديّوس أنطون رجل التفاصيل.

ومثل هبل أنطون أمثال.

هذا الذي يستغل ذكرى السلام على إسمو القديس فالانتان ويهجم على شفتي خطيبته بقبلة أولى محمومة محملة بأنفاسه المشبعة بخلاصات الثوم والبصل والحرّ والعرق البلدي المتلت والأصيل فتقرر الخطيبة كليمانتين أن تشلح المحبس في عيد العشاق وتتخلّص من نفسه مثل نفس الثور على حلبات الروديو.

وهناك “الكحتي” الذي يسجل أجمل أغاني اسكندر الطرب محمد اسكندر ويسمعها لحبيبته على هاتفه النقال فيمضيان سهرة من العمر على رصيف ضبيه.

“ويلي ويلي من الغرام أكلي وشربي من الغرام

صورتها ع الإنستاغرام عملت لقلبي مشكلة ياهويدلك يا هويدلي

وللعاشق الباحث عن فكرة تدهش حبيبته أنصحه أن يحذو حذو رجل الأعمال محمد الترك، خطيب الزميلة كرمى خياط فيصعد في ليلة العشاق المقمرة إلى سطح بناية حميه المستقبلي، ويتدلى بحبل (يربطه بأحد الدشات) من السطح إلى الطابق الأول قاطعا 10 طوابق بلمح البصر حاملا يافطة مكتوب عليها عبارة Would you marry me إذا كان “سبايدر مان” على قدر أهل العزم يصل بسلام وأمان فيعد له أبوها إستقبالاً حافلاً ويفتح قنينة شمبانيا على شرفه، وإذا كان الخطيب جبانا يستأجر “سيبة” من مقتنيات كريكور الطراش ويتسلّق البلكون متسلحاً بإرادة الحب في عيد الحب؟

وللعاشق الكلاسيكي من ذوي الدخل المحدود انفخلك عشر بالونات حمر، تناول دبوس من شعر حبيبتك، أمسك يدها المرتجفة وافقعا معا البوالين ثم إركع على قدميك وقدم لها وردة حمراء لكل العمر وردة بلاستيكية لا تذبل ولا تفنى المعنى بقلب الوردة.

وللعاشق الشاعر قدم لحبيبتك بيت بالجبل وبيت بالساحل وإذا احتجت عندي بيتين من عند الأخطل الصغير.

وللعاشق الكريم والمكتشف العظيم إفتح لحبيبتك الشقراء غير اللعوب حسابين: واحد جاري عالفايسبوك وحساب مجمد على 3 أشهر على تويتر ستطير من الفرح.

وللعاشق الأوريجينال فاجئ حبيبتك بصورة موقعة من أمير يزبك.

وأنصح الزوجة التي تقرر استعادة زوجها في عيد العشاق أن تغافله في قيلولته بعد ظهر الثلاثاء الموافق في 14 شباط وتستبدل بطارية قلبه العتيقة بواحدة جديدة 220 فولت.

تقبل التعازي في 15 من الجاري قبل الدفن وبعده ويومي الخميس والجمعة.

