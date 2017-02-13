شبيب وجه إنذاراً لمالكي المبنى المنهار في الأشرفية: لإخلائه وتدعيمه

أمر محافظ مدينة بيروت زياد شبيب بإخلاء وتدعيم البناء القائم على العقار 726 في منطقة الأشرفية، والمصنّف ضمن الأبنية التراثية، بناء على قرار وزير الثقافة رقم 107 تاريخ 22-8-2016″.

كما وجه شبيب إنذاراً لمالكي العقار، بعدما تبين نتيجة الكشف الذي أجرته الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، أنهم لم يلتزموا القوانين والقرارات الصادرة أعلاه، وقاموا بأعمال هدم حوائط داخلية حاملة داخل العقار المذكور من دون ترخيص وخلافاً للقانون، الأمر الذي أدى الى حصول انهيار جزئي للأسقف الداخلية منه، وتسبب بأضرار جسيمة فيه، ويشكل خطراً داهماً على سلامة البناء والشاغلين.

وطلب شبيب من مالكي العقار وجوب تدعيم المبنى وإعادته الى ما كان عليه، فور تبلغهم الإنذار المرفق، على أن يجري تنفيذ هذه الأعمال تحت إشراف مهندس مسؤول، وبعد إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الخطر عن العمال والغير.