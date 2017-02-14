“الجديد” تُرمى بالحجارة.. مناصرون لـ”أمل” يحتجون على “الإساءة” للإمام الصدر

حاول مناصرون لحركة “أمل” اقتحام مبنى تلفزيون “الجديد” احتجاجاً على ما اعتبروه إساءة للإمام المغيّب موسى الصدر في برنامج “دمى كراسي” وأقدم عدد منهم على رمي الحجارة ومفرقعات نارية ثقيلة وزجاجات حارقة باتجاه المبنى، ما أدى الى تحطم زجاج فيه وكاميرا تلفزيونية كانت تنقل ما يجري، وإصابة عنصر على الأقل من القوى الأمنية وأحد العاملين في القناة بجروح طفيفة، الأمر الذي استدعى تدخل قوة من الجيش، لا سيما بعدما ناشدته إدارة “الجديد” “التدخل فوراً” نظراً الى أن “القوى الأمنية المتمركزة أمام المبنى غير كافية لحمايته” على حدّ تعبيرها.

ووصلت قوة من الجيش إلى مكان المبنى في منطقة وطى المصيطبة، وانضمت إلى عناصر قوى الأمن الداخلي لضبط الوضع، كما انتشرت قوات من الجيش على طول جسر سليم سلام وصولاً إلى أوتوستراد المدينة الرياضية.

وبعد أكثر من ساعة ونصف على بدء الاحتجاجات، ضبط الوضع وفُضّ التجمع.

وشدد الرياشي على أن الإعتداء على وسيلة إعلاميّة هو عمل سيء كمخالفة القوانين