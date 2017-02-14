الحكومة الألمانية تعلن إرجاء المشاورات مع إسرائيل

أعلنت الحكومة الألمانية إرجاء جلسة للتشاور مع الحكومة الإسرائيلية الى العام المقبل، بحسب ما أعلن متحدث بإسم الحكومة.

وقال المتحدث “ان الحكومتين توصلتا الى خلاصة تفيد ان المشاورات المقبلة بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية لن تجري الربيع المقبل، بل العام المقبل”. واضاف ان “سبب هذا الإرجاء هو تعدد اللقاءات الدولية خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين”.

لكن الصحافة الإسرائيلية إعتبرت أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ارادت بذلك، التعبير عن إستيائها من القانون الأخير الخاص بتشريع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن زيارة ميركل الى القدس مع كل اعضاء حكومتها التي كانت مقررة في العاشر من أيار، قد ارجئت بسبب اقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح تشريع إحتلال أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن “مصدر إسرائيلي كان على اتصال الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية الألمانية والمستشارية، أن “الوزارة والمستشارية أعربتا عن معارضتهما لجلسة التشاور هذه بين الحكومتين”.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في نهاية كانون الثاني الماضي، انها باتت “تشكك” في رغبة إسرائيل بالتوصل الى حل الدولتين بعد إقرار قانون يشرع مستوطنات عشوائية.