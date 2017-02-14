“حزب الله” يتمنى على بري عدم الإشتباك مع عون “تحت أي ظرف أو عنوان”

نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: “أسمع عن إيجابيات (في موضوع قانون الإنتخاب) ولكن لا أرى شيئا حتى الآن، وأتمنى أن تكون المناخات الإيجابية المحكي عنها مبنية على قناعة بأن “قانون الستين” هو الداء والنسبية هي الدواء”…

وأضاف بري، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية: “يا إخوان أمامنا فرصة لكي نصحح الخطأ الذي ارتكبناه بحق البلد بعدم إنتاج قانون إنتخابي يلائمه، والرجوع عن الخطأ فضيلة”.

وفي السياق، ذكرت “الأنباء”، أن “حزب الله” يتمنى على بري عدم الإشتباك مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، تحت أي ظرف أو عنوان، وترك أمر العلاقة معه للحزب في ظل علاقة الثقة القائمة بينهما.

ولفتت “الأنباء” إلى أن الرئيس عون يستند الى أكثرية وزارية في حال قرر البعض السير بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي سيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه، بعد رفض عون توقيعه.