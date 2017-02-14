جنبلاط أكد لبري رفضه أي شكل من أشكال النسبية.. جزئية أو كلية

أوضحت مصادر قريبة من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط أن زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الثلثاء، “تأتي من باب التأكيد على الثقة الدائمة به، وما أعلنه بعد اللقاء شديد الوضوح، والغاية الأساسية منه هو إعلام من يجب بأننا لسنا في المكان الذي يعطّل الوصول الى حلّ إنتخابي بل نحن في طليعة السّاعين الى قانون عادل”.

وأضافت المصادر القريبة من جنبلاط لصحيفة “الجمهورية”: “أكثر من ذلك للتأكيد بأنّ أحداً لا يستطيع ان يقرّر عنّا، ولا ان يرمي مسؤولية تعطيل الحل الإنتخابي علينا.. دُلّونا من هو المتّفق مع من، حتى من يقولون إنهم في صف الحلفاء”.

وعكست مصادر سياسية معلومات تفيد بأنّ جنبلاط اكّد في عين التينة موقفه، رافضاً أي شكل من أشكال النسبية سواء أكانت جزئية او كلية، مُبدياً في الوقت ذاته استعداده للنقاش في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي – على رغم انّ هذا المشروع قد تهاوى – ولكن شرط اعتماد تقسيماته على أساس أكثري وليس على أساس نسبي”.

واشارت الى انّ مجلس قيادة الحزب “التقدمي الإشتراكي” الجديد سيلتئم غداً في اوّل اجتماع له بعد انتخابه، للبحث في الملف الإنتخابي، وذلك بالتوازي مع تحضير “التقدمي” لندوة خاصة في وقت قريب حول إتفاق الطائف وكيفيه تناول الطائف لقانون الإنتخابات النيابية.

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