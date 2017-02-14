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لبنان يتألق في واشنطن..ابي آدم لموقع "القوات": مشروعنا الى الأمم المتحدة ( بقلم جيلبير متري)
"تجرة جنازير" تحاصر المواطنين ساعات على طريق ضهر البيدر... (بقلم مستيكا الخوري)
خاص: وزراء “القوات” طالبوا بجدول مفصّل عن قرارات “شورى الدولة” لصالح مواطنين رفضاً للإستثناءات
بدكن الشارع؟ نحن لها… (بقلم فيرا بومنصف)
بالصور: “لبنان لوحة الله راسما”… (تشارلي عازار)
خاص بالفيديو: من اوروبا الى لبنان… “القوات” ع الخط (إعداد فيرا بو منصف – مونتاج جوني الزغبي)
Agenda
Agenda
حفل عشاء لمصلحة المهندسين في “القوات”
مؤتمر تنموي في الأشرفية برعاية جعجع
العشاء السنوي لـ”القوات” – كفرعبيدا
محاضرة حول تاريخ “القوات اللبنانية” مع الدكتور أنطوان حبشي
مؤتمر تنموي في الكورة برعاية جعجع
محاضرة عن مخاطر المخدِّرات مع الأب علاوي في وادي شحرور
بنك الدم
بنك الدم
السيّد فايز بيطار بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى رزق
السيد جان يوسف الراعي بحاجة لدم فئة +O
مريض بحاجة إلى بلاكيت دم فئة +A
وفيات
وفيات
وفاة السيدة أوديت عرايس والدة الرفاق رودولف وإيلي وبيرتا وكوليت جاد
وفاة الرفيق غطاس ايليا والد الرفاق جورج وشربل ويولا وجومانا
وفاة السيدة ماري فيعاني والدة عضو الهيئة التنفيذية في “القوات” الوزير السابق جو سركيس
Lebanese Forces Official Website
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كاريكاتور الصحف ليوم الثلثاء 14 شباط 2017