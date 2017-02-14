قتلى وجرحى بالعشرات في غارات روسية وسورية على درعا

قتل 11 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في غارات جوية روسية وسورية مكثفة، استهدفت عدة أحياء وبلدات في مدينة درعا جنوب سوريا .

وقال طبيب في مستشفى “درعا البلد” الميداني لـ”سكاي نيوز عربية”، إن مقاتلات حربية روسية قصفت بالصواريخ الفراغية المستشفى، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل.

وذكرت مصادر “سكاي نيوز عربية”، أن القصف على المستشفى وفي محيطه أدى إلى مقتل 6 مدنيين على الأقل، في حين جرح آخرون من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة عدد من أفراد الكادر الطبي بالمستشفى.

وأفاد مركز الدفاع المدني أن الغارات تجددت على حي المنشية في درعا البلد، وسط قصف صاروخي مكثف لقوات النظام السوري على الحي.

كما استهدفت غارات جوية مركزّة الأبنية السكنية في حي طريق السد بمدينة درعا، مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل، وجرح العشرات.

وأعلنت عدة مجالس محلية وهيئات مدنية في درعا، إيقاف الدوام في المدارس التابعة لها خلال الأيام القادمة، من جراء القصف المكثف على المدينة.