لقاء تشاوري في مشروع “ا.د.ي” لإنشاء محطات خاصة لركاب النقل العام والخاص

عقدت جمعية “ا.د.ي للتوعية” لقاءً تشاورياً للتباحث في مشروعها قيد الدرس والتحضير الذي تسعى إلى تنفيذه خدمة للسلامة العامة وللحد والتخفيف من حوادث السير، وهو يتمثّل بإنشاء وبتجهيز محطات خاصة ومتطوّرة لركاب النقل العام والخاص على الطرقات السريعة، حيث قدّم نائب رئيسة الجمعية وأمين سرّها المهندس إيلي جورج مناسا دراسة مفصّلة عن المشروع المنوي تنفيذه وعن جدواه وطرق تنفيذه.

حضر اللقاء كل من السيّدة كلودين عون، العميد شامل روكز، العقيد جوزف مسلّم، العقيد جوني داغر، النائب شانت جنجنيان، رئيس إتحاد بلديات كسروان ورئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش، سفير بلجيكا في لبنان السيّد اليكس لينارت، سفير صربيا في لبنان السيّد أمير الفيتش، الأستاذ إيلي شمعون، المستشار جورج جريدي، رئيسة جمعية “ا.د.ي للتوعية” السيّدة ميرنا أبو أنطون مناسا، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية السيّدة ليا مناسا القاضي، ممثّل الجمعية تجاه الحكومة المحامي طوني أبو أنطون وعضوا الجمعية السيّدة بولا وهبي والسيّد باسكال القاضي.