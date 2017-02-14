هل ثمة صيغة جديدة بين “التيار” و”المستقبل” و”القوات” يتولى عدوان تسويقها؟

في وقت ما زالت تدور فيه النقاشات الإنتخابية في دائرة الفشل، تحدثت معلومات عن وجود صيغة جديدة باتت جاهزة للطرح على مائدة البحث.

وعلمت صحيفة “الجمهورية”، انّ الاتصالات واللقاءات ستتكثّف اعتباراً من منتصف الاسبوع الجاري وتشمل مختلف الاطراف من دون استثناء، وذلك لبدء البحث في “صيغة ثلاثية” جديدة بين “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية”، وهي صيغة مطوّرة عن مشروع المختلط الذي قدّمه الوزير جبران باسيل ، تعتمد معياراً وحيداً في كل الدوائر. وسيتولى النائب جورج عدوان تسويق هذه الصيغة مع القوى السياسية.

وكان معنيّون بالملف الانتخابي قالوا لـ”الجمهورية”، انّ النقاشات الانتخابية “حتى الأمس القريب، حَكَمها خُبث متبادل، وصيغ وأفكار تطرح لتُرفض، وفي الخلاصة لا اتفاق على شيء بعد، فكل طرف برأي، وكلٌّ يغنّي لمصلحته، فلا توجّه واحداً، ولا اجتماع واحداً. طرف يفصّل لنفسه وعلى مقاسه، وطرفان يفصّلان ما يناسبهما ويحاولان فرضه على الآخرين، هناك دوران مستمر في الفراغ”.

وبحسب هؤلاء، “فإنّ الأوان آن للخروج من هذه الحالة، والنقاش ربما يكون أجدى في مكان آخر، فها هي الحكومة موجودة وها هو المجلس النيابي موجود فتفضّلوا وناقشوا”.

ولفتوا الى أنهم “تارة يقبلون بالنظام الأكثري وتارة يرفضونه. وهكذا لا موقف ثابتاً، وكل طرف يتحدث عن النسبية “على قَدّه وحده” شأنها شأن القوانين المختلطة. وأساساً هم لا يدركون الى اين هم ذاهبون “صارت النسبيّة متل الغِنيّة”. حتى اذا تابعنا ما يقوله الخبراء نجد انّ كل خبير برأي، وكل واحد منهم يفسّر الامر كما يحلو له”.