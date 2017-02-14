حاصباني: لبنان يقدم خدمات سياحية واستشفائية عالية الجودة

إلتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي لشؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس على هامش الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث تطرق اللقاء الى الاوضاع في لبنان عموماً وقطاع الصحة خصوصاً.

واستعرض حاصباني خلال اللقاء التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان وتطلعات الحكومة للشروع بمشاريع تطويرية للمؤسسات وإعادة الاقتصاد الى النمو في إطار العمل المتكامل لاستعادة الثقة. كذلك تم البحث في أولويات وزارة الصحة اللبنانية وسبل تقديم الدعم للدفع بهذا القطاع الحيوي الى الأمام.

كما شدد حاصباني على أهمية عودة المواطنين الإماراتيين الى زيارة لبنان لما يجمع البلدين من علاقة اخوة ومودة وتعاون، ولما يقدم لبنان من خدمات سياحية واستشفائية عالية الجودة.