هل فعلا هناك إختلاف بين الحريري والمشنوق؟

لاحظت أوساط ديبلوماسية وجود فارق في التعاطي مع موضوع قانون الإنتخابات بين الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق .

وأشارت الأوساط نفسها، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن الحريري متمسك بإقرار قانون جديد للإنتخابات، فيما المشنوق يولي أهمية لإجراء الإنتخابات ولو على أساس القانون النافذ- “قانون الستين”- ويعمل على إبراز عامل التشدد الدولي حيال الإستحقاقات الدستورية في سياق التهويل لتمرير الإنتخابات على “الستين” وفي موعدها…

ولفتت المعلومات المتوافرة لـ”الأنباء”، إلى أن هذه الأوساط مهتمة بمعرفة هل هناك توزيع أدوار منسق بين الحريري والمشنوق، أم أن الرجلين ليسا على موجة واحدة في موضوع قانون الإنتخابات؟