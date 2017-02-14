محاضرة عن الصعوبات التعلمية لجهاز تفعيل دور المرأة في “القوات” بالتعاون مع مركز “ألفابيت”

نظم جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع مركز “ألفابيت” alphabete و”ابرنتس” محاضرة حضرها كل من رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في حزب “القوات اللبنانية” المحامية مايا الزغريني وعدد من السيدات تحت عنوان: “لماذا طرد أينشتين من المدرسة؟ الصعوبات التعلمية بين الحقائق العلمية والمعتقدات الخاطئة” كانت من جزأين.

في الجزء الأول، تناول الدكتور أحمد عويني مفهوم الكسل الدراسي وهو مصطلح غير دقيق علمياً، وسلط الضوء على الأسباب التي تودي إلى مظاهر الإخفاق في الإنتاج. ومن بينها: التسويف وضعف الحافز والصعوبات التعلمية والمشاكل النفسية والإدمان على التلفاز والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي. وتضمن هذا الجزء أهمية التعزيز الإيجابي في الدرس وبعض الأخطاء التي يرتكبها الأهل عندما تواجههم مشكلة الكسل عند أولادهم. و ختم هذا الجزء بإعطاء بعض الحلول للأهل كالبحث عن أنماط الكسل وأسبابه، التعاون مع المدرسة، اللجوء إلى الإختصاصيين والإستعانة ببرامج علمية دقيقة للعلاج.

وهنا ألقت المقومة التربوية كاتيا حزوري الضوء على بعض البرامج العلاجية كبرنامح “حروفي الأولى” الذي يهدف إلى علاج مشاكل القراءة والإملاء التي عزت معظمها لمناهجنا التي لا تحاكي نمو الطفل الذهني في اكتساب الأصوات وتقطيع الكلمات والوعي الفونيمي الذي يشكل عمود الأساس في مهارات القراءة والتهجئة. أما بالنسبة للغة الإنكليزية، فعرضت برنامج الـ MindPlay الإلكتروني التفاعلي الذي يحسن القراءة والطلاقة والفهم والتعبير والإصغاء، عبر إستخدامه على الأقل 3 ساعات أسبوعياً لفترة 20 ساعة لضمان التطور. وهذا البرنامج مبني على الأبحاث وقد حصد أهم الجوائز الأميركية في هذا المجال.

وفتح المجال للأسئلة في النهاية.​