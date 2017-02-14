يستعد الآب رمزي جريج اللعازري لتقديم برنامج تلفزيوني جديد بعنوان “مهمّ تكون مسيحي؟” على قناة “سات 7” الفضائية، على أن يُبث أيضاً على قناة لبنانية بارزة ظهر كل أحد، مع بداية زمن الصوم المبارك، من إخراج الآب شارل صوايا.

البرنامج يهدف الى إيصال التعليم المسيحي الحقيقي للبالغين، للتمييز بين الإيمان والتدّين الطبيعيين، وبين الإيمان المسيحي والتدين الوثني.

الحلقة الأولى ستُصور اليوم وسيطلّ الأب جريج مساءً مباشرة عبر صفحة البرنامج عبر “فايسبوك” تحت عنوان “مهم تكون مسيحي؟ مع الأب رمزي جريج اللعازري‎”، ليتشارك آراء المشاهدين والمتابعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأسئلتهم، على أن يردّ عليها مباشرةً. كما يستضيف أسبوعياً، ضيوفاً من مجالات متعدّدة كالفنّ والسياسة والإعلام والإقتصاد وغيرها.

الأب رمزي جريج وفي حديث عبر موقع “القوات اللبنانية” لفت إلى أن عنوان البرنامج كان “بتحرز تكون مسيحي”؟ ولكن إضطررنا إلى تغييره لأن الحلقات ستُعرض في الدول العربية، والبعض لن يعرف ماذا يعني تعبير “بتحرز”، لذلك ارتأينا أن نعتمد عنوان “مهم تكون مسيحي”؟

وقد أوضح جريج في هذا الإطار أن البرنامج وعنوانه لا يهدفان إلى تشكيل أي إستفزاز لأي دين مختلف، مضيفاً: “نحن نولد مسيحيون ونعيش بجوٍّ مسيحيّ، فهل إخترنا يوماً أن نكون مسيحيين؟ لذلك ولكي يعلم الإنسان لماذا يختار المسيحية عليه أن يعرف ما الذي يميّز هذه الديانة عن غيرها ونحن سنعمد إلى إبراز خصوصية الإيمان المسيحي”.

وأكّد الأب جريج أن البرنامج موجّه الى البالغين والى كل من يحب أن يتعرف على جوهر الإيمان المسيحي، بغض النظر عن هويّته، دينه، بلده، إنتمائه، معتقداته، والمهم ان يتفاعل بطريقة ناضجة، فالمعرفة هي حق للجميع.

وقد توجّه الأب جريج بكلمة إلى متابعي موقع “القوات” وإلى كل من سيتابع البرنامج قائلا: “حرام نجي عَ هَ الدني ونفل بلا ما نتعرّف عَ المهمّ يلي جابو يسوع المسيح عَ هَ الدني، بغض النظر إذا راح يعجبنا أو لاء، إذا رح نتبعو أو لاء، بس مهم كتير نتعرّف علي وبعدين نعمل لي بدنا ياه”.

وكان توجّه الأب جريج بكلمة عبر فيديو مصوّر على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” قال فيه: