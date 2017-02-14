ترامب يقبل إستقالة مستشاره للأمن القومي بسبب روسيا

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلثاء أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل إستقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي، وعين الجنرال كيث كلوغ قائما بأعماله إلى حين تعيين بديل له.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن استقالة فلين جاءت على خلفية قضية اتصالاته بروسيا، خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما .

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الإثنين، إن ترامب “يجري تقييما للوضع” بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل إنتهاء عهد أوباما، ونصحه فيها بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات على اعتبار أن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.

وكانت صحيفتا “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” قد نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأميركية، أنه من خلال تنصت أجهزة الإستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك ، تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بالفعل.

وبعد أن كان فلين قد نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسالة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة أم لا.

ودفعت القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين ، بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.