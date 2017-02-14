فرعون: لمتابعة نقاش الاستراتيجية الدفاعية في هيئة الحوار

رأى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن “ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تمنحنا سنويا دفعا جديدا من أجل استكمال مسيرة الرئيس الشهيد في بناء دولة الاعتدال والإنماء، على قاعدة المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، فلا يشعر فريق بغبن ولا يشعر آخر بفائض قوة”.

وأشار في في بيان إلى أنّه “في كل الظروف والمتغيرات، تبقى العدالة والأمن مطلبينا، وهما المدخل لبناء مستقبل للبنان، من دون رواسب من الماضي الأليم، ونشد في هذه المناسبة على يد الرئيس سعد الحريري، الذي كان دوما الحريص على تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، وكان المترفع والمعتدل في زمن التطرف”.

وعن موقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن “مكابرة الحكومة في التعامل مع النظام السوري”، قال: “إذا كان للسيد نصرالله خطة ووعدا وضمانة لعودة النازحين السوريين الى بلدهم، وتتضمن هذه الخطة طلبا للتنسيق مع الحكومة السورية، فليعرضها وزيرا حزب الله على الحكومة لمناقشتها في جلسة للحكومة، بالإضافة الى المؤسسات العربية والدولية المختصة”.

وحول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من “سلاح المقاومة، وما ورد من تعليقات وحدة”، لفت إلى “أنّ هذا الجدل يؤكد ضرورة متابعة النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية في هيئة الحوار الوطني”.