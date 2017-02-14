بري: لا خيارات كثيرة.. والتمديد مستحيل.. ولا مهرب من الإنتخابات

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً أن المخرج الوحيد للإنسداد الإنتخابي الحالي هو الذهاب الى تطبيق الدستور، الذي ينصّ على مجلس شيوخ ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي.

ولاحظَ بري امام زّواره، كما نقلت صحيفة “الجمهورية”، ان لا خيارات كثيرة، والاقتراحات والصيغ الإنتخابية التي تطرح تتهاوى تباعاً، وبعضها ينازع، لذلك لم يعد أمامنا سوى الوصول الى حلول.

وكرّر بري ان “لا مهرب من الإنتخابات النيابية، والتمديد مستحيل، ولذلك صار علينا ان نجرّب الوصول الى صيغ جديدة كالنسبية، لأنّ الأفضل للبنان هو ان نتمكن من الوصول الى خيارات تؤمّن الاستقرار الدائم له ولكل الاجيال، وإن لم نَصل الى مثل هذه الخيارات فكأننا نكون شركاء في الحكم على لبنان بأن يبقى في حال التخبّط والإرباك حتى لا أقول الهريان”.