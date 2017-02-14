“12 مرة… 14 شباط”.. ماذا سيقول الحريري في ذكرى الرئيس الشهيد؟

يحيي تيار “المستقبل” اليوم الذكرى الـ 12 لإغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري تحت شعار: “12 مرة… 14 شباط – المستقبل حلمك”، في قاعة مجمع بيروت للمعارض “البيال”.

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “أكثر من عشرة آلاف شخص بينهم شخصيات رسمية ودبلوماسية، إضافة إلى كوادر تيار “المستقبل”، هم من بين المدعوين لإحياء هذه الذكرى”، مضيفةً أن “من المتوقع أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة شاملة تلخص مجمل الوضع السياسي الحالي في لبنان”.

وأشارت المصادر إلى أن “الحريري سيرد على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخير، حول سلاح المقاومة المكمل لسلاح الدولة، دون أن يسميه”، لافتة إلى أن “رئيس الحكومة سيعيد التأكيد على ثوابت تيار “المستقبل” الرافضة لتدخل “حزب الله” في سوريا والداعية إلى الالتزام بحصرية السلاح في يد الدولة”.

وأكدت المصادر أن “الحريري سيجدد التزامه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لبلوغ الغايات التي أنشئت من أجلها ، وصولاً الى تحديد الجناة وصدور الأحكام بمعاقبة المجرمين والمخططين والمحرضين”.