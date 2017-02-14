وفد من فاعليات منطقة البقاع الغربي في معراب واتصالات وبرقيات تعزية

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من فاعليات بلدية واختيارية من منطقة البقاع الغربي ضمَّ: رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ورئيس بلدية البيرة فوزي سالم، رئيس بلدية كامد اللوز أحمد صالح ساطي، نائب الرئيس محمد أحمد حمود وأعضاء المجلس البلدي، مختارَي المنصورة عادل فقيه وجورج عكروش، في حضور منسق منطقة البقاع الغربي في القوات المحامي ايلي لحود. وقد عرض المجتمعون شؤوناً إنمائية، كما كانت مناسبة قدم خلالها الوفد تعازيه لرئيس القوات بوفاة والدته.

الى ذلك، تلقى جعجع اتصالات تعزيّة من كلّ من: بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، راعي أبرشية زحلة للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، النائب عمّار حوري، السفير السابق للمملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون جان قسيس.

كما وصل الى معراب برقيات تعزيّة من كلّ من: أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر عبدالله بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الرئيس السابق لجمهورية غانا –افريقيا جيري جون رولينغ، وزيرة شؤون المستهلكين والألعاب وتنظيم الخمور والنائب الأسترالية مارلين كيروز، رئيس مؤسسة الانتربول الياس المر، سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون، سفير اسبانيا في لبنان ميلاغروس هرناندو، سفير المملكة المغربية محمد كرين، سفير الهند سانجيف اورورا، سفيرة الجمهورية البوليفارية في لبنان د. سعاد كرم، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، مجلس نقابة الفنانين المحترفين برئاسة شادية زيتون دوغان، نائب رئيس بعثة لبنان لدى المملكة العربية السعودية القنصل سلام الأشقر، نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان برئاسة أرمان فارس، الوزير السابق حسن السبع، مدير عام فرنسبنك نديم القصار، رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان حسن الجارودي، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، السيدة فيروز والآنسة ريما الرحباني، أمين عام مجلس الوزراء السابق سهيل بوجي، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية جورج سولاج ومدير التحرير طارق ترشيشي، رئيسة مؤسسة الانتشار في العالم بتي هندي، القائم بالأعمال في سفارة لبنان في الفاتيكان ألبير سماحه، القائم بالأعمال في سفارة لبنان في النمسا سليم بدورة، نقيب الأطباء في لبنان البروفيسور ريمون صايغ، جمهور دير Carmel de la Théotokos، مدير مكتب لبنان في المعهد الديمقراطي الوطني بول رولاند، سفير لبنان لدى جمهورية ألمانيا د. مصطفى أديب، القنصل العام لجمهورية أوغندا في لبنان وليد أبو سليمان، رئيس مؤسسة بشري في نيو ساوث ويلز طوني جبور طوق، الاعلامي ريكاردو كرم وزوجته، المدير التنفيذي لشركة أمكو إنجينيرنغ وائل سليم شلهوب، قنصل لبنان في مرسيليا هالة كيروز، نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان برئاسة بوغوص كورديان، الرئيس الفخري لنادي Kedros الماروني ايلي جورج عيد، رئيس وأعضاء مجلس بلدية محطة بحمدون، بلدية كوكبا-حاصبيا برئاسة د. ايلي ابو نقول، ورئيس وأعضاء بلدية فتري.