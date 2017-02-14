اسرار الصحف ليوم الثلثاء 14 شباط 2017

أسرار الآلهة

أكّد نائب أن المواجهة السياسيّة ستحتدم في البلاد مع فتح ملفات الفساد وإقفال أبواب الهدر.

يتحدّث ناشطون في كسروان عن أن نواة اللائحة الانتخابية رست على ثلاثة إلى اليوم وينتظر استكمالها لاحقاً.

أُعطيت تعليمات لعدد من النواب والوزراء لعدم الرد على كلام عنيف أطلقه نائب في كتلة المستقبل النيابية.

يحتدم الخلاف حول المرحلة المقبلة في “تلفزيون لبنان” وسط تبادل التهم بين القيّمين عليه حالياً.

قال رئيس حكومة سابق إن ممارسة الرئيس عون لما يعتبره من صلاحيّاته تؤكّد أن الطائف لم ينتقص كثيراً منها.

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يقال

إنّ وزير الصحة طمأن مراجعين بأنه أمّن الاعتماد اللازم من الخزينة لتوفير التمويل لأدوية السرطان مؤكداً استئناف تزويد المواطنين المرضى بهذه العلاجات.

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أسرار الجمهورية

يساوم أحد الأحزاب في الجبل على إمكان حصوله على مقعد إضافي لمذهب مُعيّن كتعويض عن إمكان سيره بقانون النسبية اذا أصبحت أمراً واقعاً.

قال مرجع روحي إن مشكلة قانون الإنتخاب في العقلية وليست في الشق التقني وكل جهودنا السابقة لم تفضِ الى نتيجة.

توجهت الأنظار الى شخصية لبنانية ودورها في موقف أطلقه رجل أعمال عربي ضد مرجع رئاسي على خلفية موقف أثار جدلاً خلال الساعات الماضية.

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اسرار اللواء

لغز

يواجه طاقم الوزراء الجدد أزمة في طلب السلطات المالية، نظراً لإنعدام الخبرة وخشية المحاسبة، مما يُعزّز على انطلاق العمل فيها!

غمز

دخل أحد الوزراء النشطين على خط معالجة مشكلة مزمنة، بما له من نفوذ داخل حزبه وعلاقة مع مؤسسة ينازع الحزب على ملكيتها..

همس

أنعشت مواقف أخيرة همة المسؤولين لوضع تفاصيل الخطة الأمنية البقاعية، مع زيادة في التنسيق..

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