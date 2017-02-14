تركيا: إعتقال 544 شخصا من أعضاء “العمال الكردستاني”

إعتقلت قوات الأمن في تركيا 544 شخصا بشبهة إنتمائهم إلى حزب “العمال الكردستاني”، خلال عمليات متزامنة في 25 ولاية، على رأسها إسطنبول وإزمير .

وأفادت “وكالة أنباء الأناضول” إستنادا إلى معلومات إستخبارية، أنه في إسطنبول تم اعتقال 70 مشتبها بالإنتماء إلى “العمالي الكردستاني”، فيما ألقت قوات تابعة لفرع مكافحة الإرهاب في ولاية إزمير غرب البلاد، القبض على 40 مشتبها بالإنتماء إلى الحزب المذكور بتهمة أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة وأخرى بالقنابل.

وفي شرناق جنوب – شرق تركيا ، إعتقلت أيضا قوات تابعة لفرع مكافحة الإرهاب المشتبه بالمشاركة في عملية أدّت لمقتل 11 من رجال الشرطة وجرح 78 آخرين، في قضاء جيزرة يوم 26 آب الماضي.

كما شنّت قوات فرع مكافحة الإرهاب عمليات في ولايات أيدين، وبورصة، وشانلي أورفة، وقوجه ايلي، وجوروم، وأنطاليا، وأدرنة، وملاطية، ومرسين، وهكاري، وديار بكر، وبطمان، وماردين، وسعرد، وبنكول، ووان، وأضنة، وأدي يامان، وأرزينجان، وموش، وسيواس، وغازي عنتاب، اعتقلت خلالها 433 مشتبها بالإنتماء للحزب.