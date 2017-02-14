ثلوج على 1100متر الأربعاء

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاربعاء غائما جزئيا الى غائم وماطر وثلوج متفرقة على ارتفاع 1100 متر نهارا تتدنى ليلا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 800 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: لا يزال المنخفض الجوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ماطر.

الطقس المتوقع في لبنان: الثلثاء: غائم اجمالا مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع 1300 متر كما تتساقط الثلوج لتلامس الـ900م ليلا وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم وممطر وثلوج متفرقة على ارتفاع 1100متر نهاراً تتدنى ليلا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 800 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكرعلى الساحل. مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 13 درجة، فوق الجبال من 1 الى 2 درجة، في الداخل من صفر الى 5 درجات.

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشاع: متوسط يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16درجة.

الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06.25 ساعة غروب الشمس: 17.20 .