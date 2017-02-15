تأجيل محادثات استانا حول سوريا الى الخميس

أعلنت كازاخستان أن محادثات السلام الجديدة حول سوريا التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء في أستانا برعاية إيران وتركيا وروسيا ستعقد الخميس في تأخير يعود “لأسباب فنية”.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوكالة “فرانس برس” :”تم إرجاء المفاوضات إلى 16 شباط لأسباب فنية”، بدون كشف المزيد من التفاصيل.”

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن المحادثات ستبدأ الخميس وستتركز حول مسائل محض عسكرية.

ومباحثات استانا هي الاولى التي ستجري برعاية روسية تركية ايرانية بعد استبعاد اي دور لواشنطن التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين لاتفاقات الهدنة السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.

وتبدو مباحثات استانا عسكرية اكثر منها سياسية اذ تهدف اساسا الى تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في البلاد بحضور وفد سياسي يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة المسلحة فيما يقتصر دور المعارضة السياسية على تقديم الاستشارة.

ويأتي ذلك بعد حوالى ست سنوات من مبادرات دبلوماسية عدة باءت بالفشل واصطدمت بخلاف على مصير الرئيس السوري، آخرها ثلاث جولات مفاوضات غير مثمرة في جنيف في 2016.