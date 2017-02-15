الأسد: أي خطوة تتعلق بمستقبل سوريا هي بيد الشعب السوري

اشار الرئيس السوري بشار الاسد الى ان أي خطوة تتعلق بمستقبل سوريا هي بيد الشعب السوري وهو من يقررها.

واضاف خلال لقائه فريقا دينيا سوريا في حضور وزير الاوقاف السوري: “ان من أهم الأشياء التى يجب أن ينهض بها الفريق اعادة صوغ المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح فى مواجهة التطرف”.

واضاف: “ان الحرب التى نخوضها هى حرب عقل، ومن هنا تأتى أهمية أن يمتلك أعضاء الفريق أدوات الحوار واستخدام منهج التحليل والاستنتاج بغية تكريس خطاب متوازن يكون بعيدا عن السطحية فى طرحه للقضايا الدينية”.

وقال: “ان صمود أهالي حلب كان العامل الحاسم فى النصر على الارهاب بعد تضحيات الجيش العربي السوري، وإن حلب عانت بشكل كبير لأن المخطط لها كان كبيرا”.