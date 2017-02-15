الهيئة العليا للمفاوضات: لا لبقاء الأسد

أعلن سياسي بارز في المعارضة السورية أن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل.

وقال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، إنه لا يمكن أن “يكون رئيس النظام السوري بشار الأسد على رأس السلطة، لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا”، مشيراً إلى أن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد.

وأكد المسلط أن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف، المقرر أن تبدأ يوم 23 شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 شباط.

وأضاف أن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي.

وتابع: “نريد مفاوضات مباشرة، واختصارا للوقت، ونهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري”.