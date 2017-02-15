تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات يستنكر التعرض للمحامين

ناشد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ولجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، فخامة الرئيس العماد ميشال بأن يضع حد للتعديات على المواطنين وعلى المحامين مباشرة، واستنكروا التعرض لتجمع المحامين بالقدح والذم والتشهير والتهديد على صفحة المالكين المتكرر، كما واستنكروا التعرض للاستاذة ماري ضو بهذه الجرائم عليها وعلى عائلتها على ذات الصفحة، وقد سبق وان تم الاعتداء جسديا على المحامين امام المجلس الدستوري وهذا الامر فاق الحد ويتوجب وضع حداً فورياً له.

وأشار، في بيان، انه كما ان الامر تكرر وطاول المواطنين مباشرة، وتعرضوا لبعض المواطنين بالتهديد والقدح والذم والتشهير والشتائم عندما عبروا عن ارائهم وارسلوا رسائل الى موقع رئيس الجمهورية للتظلم من قانون الايجارات والتعبير رأيهم، حيث تلقى البعض منهم اتصالات هاتفية تتضمن تهديد وشتائم من مجهولين ومن بعض المالكين، وقد اخاف هذا الامر الكثيرين، كما تعرض البعض الاخر من المواطنين للتهديد المباشر والقدح والذم على صفحات أخرى وعلنا مثل صفحة برنامج ” الحل عنا” كما على صفحة “بيروت مدينتي”، ونحن اذ نضع هذا الامر ونسلّم فخامة الرئيس امننا الشخصي وامن عائلاتنا واولادنا، في بيوتنا واماكن عملنا، اذ يتم تهديد حتى البعض في اماكن عملهم وتهديد عائلاتهم وهذا الامر يتوجب وقفه فورا ومباشرة، والبعض كبار في العمر ونساء، ويتمّ التعرض لهم لعائلاتهم ولاولادهم بمجرد اعطاء رأيهم الشخصي بقانون الايجارات، وهذا امر يتطلب تدخل كافة الاجهزة الامنية لمعرفة خلفية ودوافع المعتدين والمجرمين ووقفهم فوراً عن اعمالهم الجرمية، اذ لا يكفي معاناة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية ليزيدوا عليه هموم أخرى تتعلّق بأمن المواطنين في مسكنهم مع عائلاتهم مباشرة، طالبين كشف هوياتهم وتوقيفهم ووقف اعمالهم وكشفها للرأي العام اللبناني الذي كفر من الاوضاع التي اوصلوه اليها بعض المسؤولين عن الوطن، ونعتبر هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك فورا وتوقيف المجرمين والمعتدين وكشفهم وانزال اشد العقوبات بهم، مكررين الطلب من فخامة الرئيس برد قانون الايجارات التهجيري والاسود بتاريخ لبنان وبحق مليون مواطن لبناني.