“الاشتراكي” ليس بعيداً من “المختلط”.. سركيس: إصرار “حزب الله” على النسبية الكاملة يؤخّر التوافق

اوضحت الامينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتورة شانتال سركيس ان المشاورات على ضفة قانون الانتخاب مستمرة ولا شيء حاسماً الى الان، ولا يجوز ان نقع تحت ضغط المهل، فمجلس النواب سيّد نفسه في تعديل المهل حتى لو كان 21 الجاري موعد دعوة الهيئات الناخبة.

وشددت على اننا نصرّ على الاسراع في اقرار قانون جديد حتى لو تخطّينا تاريخ 21 الجاري، لافتةً رداً على سؤال الى ان انتقال “حزب الله” من تأييد صيغة “المختلط” الى الاصرار على النسبية الكاملة “يؤخّر” التوافق على صيغة جديدة.

واكدت سركيس اننا نحاول التوصّل الى حلول في هذا المجال من شأنها الاسراع في التوافق على صيغة جديدة، معلنةً “اننا كـ”قوات” اضافة الى “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” لا نزال متمسكين بالقانون “المختلط”، ومشيرةً الى ان الحزب “التقدمي الاشتراكي” ليس بعيداً من هذه الصيغة، وابدى ايجابية وتفهّما في هذا الشأن.

وجزمت سركيس بأن الانتخابات ستُجرى وفق قانون جديد، ولا عودة الى قانون “الستين” بالنسبة الينا.