مقتل صحافيين أثناء بث مباشر في جمهورية الدومينيكان

قتل صحافيان باطلاق النار عليهما، أثناء بث إذاعي مباشر في جمهورية الدومينيكان، حسبما افادت الشرطة ووسائل الإعلام اليوم الاربعاء.

فقد اقتحم مسلحون مجهولون استوديو إذاعة “5.103 إف إم” بينما كان المذيع لويس مانيول مدينا يقرأ نشرة الأخبار على الهواء مباشرة أمس، واردوه قتيلا، حسبما نقلت وسائل اعلام الدومينيكان عن موظفين في الإذاعة.

وقبل دقائق من ذلك، قتل مدير المحطة الإذاعية ليونيداس مارتينز في مكتبه.

وفي تسجيل بث على موقع “فايسبوك”، تسمع أصوات عيارات نارية أثناء قراءة مادينا نشرة الأخبار وصوت إمرأة تقول “إطلاق نار، إطلاق نار” .

وصرح المتحدث باسم الشرطة الوطنية وليام الكانتارا للصحافيين: “قتل شخصان وأصيب آخر”، وأوضح ان الجريح “هو سكرتير المحطة”.

ووقع الهجوم في مقر محطة الإذاعة في مدينة سان بدرو دي ماكوريس شرق العاصمة سانتو دومينغو.

وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” ان الصحافيين الذين يعالجون قضايا الفساد والاتجار بالمخدرات في هذه الجمهورية، مستهدفون.