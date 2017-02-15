الشرطة الألمانية دهمت منازل 4 أئمة أتراك متهمين بالتجسس

دهمت الشرطة الألمانية منازل 4 أئمة اتراك يشتبه في تجسسهم لمصلحة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما ذكر مسؤولون.

والأئمة الـ4 متهمون بالتجسس على أتباع الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يحمله اردوغان مسؤولية محاولة الانقلاب في تموز ضده.

وقال المدعون العامون بعد عمليات الدهم: “ان الأئمة نقلوا معلومات عن أتباع غولن الأتراك من خلال القنصلية التركية في مدينة كولونيا الى مديرية الشؤون الدينية التركية”.

واشاروا الى أن هدف عمليات التفتيش اليوم هو البحث عن مزيد من الأدلة حول النشاطات التي تؤخذ على المتهمين في مقاطعتين في غرب المانيا.