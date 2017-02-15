ورقة جديدة لـ”حزب الله” للقضاء على حلم معراب بإمساك القرار البرلماني؟

أعلنت اوساط سياسية متابعة لمسار البحث عن القانون الانتخابي العتيد لـ”المركزية” ان حزب الله ولئن كان على يقين ان مشروعه لن يبصر النور على الاقل في المرحلة الحالية استنادا الى حجم الاعتراض السياسي الواسع عليه وخصوصا من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، فهو يجابه به كل محاولة للالتفاف على حجم تأثيره على مستوى السلطة وتحديدا من جانب ترويكا الحكم، التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”المستقبل”، الذين ستشكل في اي قانون، باستثناء النسبية المطلقة، الكتلة الاوزن في البرلمان المقبل، وتاليا التحكم بالسلطة التشريعية بعدما امسكت برئاستي الجمهورية والحكومة.

واستنادا الى ما تقدم، أضافت الاوساط، قرر الحزب ان يلعب ورقة جديدة قوامها النسبية المطلقة على اساس الدائرة الواحدة فيضرب من خلالها اسفينا بين العهد وحليفيه “المستقبل” و”القوات” ويقضي على حلم معراب بدخول الندوة البرلمانية بكتلة تزيد عن 50 مقعدا مع التيار قاطعاً الطريق على تحكم الثنائي المسيحي بثلث المجلس والقرار على مستوى السلطات، اذا ما تحالف مع “المستقبل” وقد عزز هذا الاتجاه امس مشهد دخول الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع يدا بيد الى احتفال البيال، فكيف بالاحرى اذا ما انضم اليهم “الاشتراكي”؟