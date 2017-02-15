محمية حرج اهدن فتحت أبوابها لهواة رياضة الراكيت على ثلوجها

شهدت محمية حرج إهدن في ثلاثة أيام، زحمة رواد من كل لبنان على هامش مهرجان “اهدنيات” بأيامه الشتوية، وفتحت أبواب المحمية من مدخل نبع جوعيت لهواة رياضة “الراكيت” الذين تهافتوا الى المحمية من كل لبنان وأغلبهم بزيارات عائلية، كذلك رصدت حركة زوار لسياح فرنسيين.

وخصصت لجنة المحمية وفريق عملها ترتيبات وتسهيلات خاصة لاستقبال الزوار، وزادت عدد المرشدين الموسميين لمرافقة الزوار في ممارسة رياضتهم المفضلة بجو من الحماية والإرشاد والتوعية، كذلك وفرت كمية كبيرة من أدوات “الراكيت”.

تفاوتت مسافة الرحلة بين ثلوج المحمية مساحتها للهواة من نبع جوعيت الى غابة عين النعصة، وللمحترفين المعتادين ممارسة هذه الرياضة من عين البياض الى مختلف غابات المحمية.