طهران لدول الخليج: إستغلوا فرصة زيارة روحاني لأنها لن تتكرر

وجهت طهران دعوة لدول الخليج العربية لإستغلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى عمان والكويت ، لتحسين العلاقات مع إيران ، محذرة من أن فرصة كهذه لن تتكرر.

وقال نائب مدير مكتب روحاني حامد أبو طالبي ، في تغريدة على صفحته في موقع “تويتر”: “مبادرة روحاني الإقليمية لقبول دعوة زعيمي سلطنة عمان والكويت ، هي مؤشر على الحاجة لإقامة صداقات إسلامية وإستعادة العلاقات الإقليمية”.

وأضاف أبو طالبي: “إن هذه المبادرة الإقليمية فرصة يتعين على أصدقائنا في المنطقة أن يستغلوها لأنها لن تتكرر، استغلوا الفرصة الطيبة”.