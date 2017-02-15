نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع: ندين التعرض لـ”الجديد”

أصدرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع بياناً أدانت فيه التعرض لقناة “الجديد” خلافاً للقوانين والأعراف المرعية.

وأشار البيان إلى “أنه في الوقت الذي تحرص فيه النقابة على ضرورة تمسك وسائل الاعلام بالمهنية الإعلامية البعيدة عن كل ما يثير الحساسيات بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني وفي الوقت الذي نتمسك فيه بحرية التعبير وحق المواطنين في الاعتصام السلمي والاعتراض على أي وجهة نظر مخالفة، فإننا نرفض بشكل قاطع وندين التعرض لقناة “الجديد” معلنين تضامننا الكامل مع جميع العاملين فيها مناشدين القوة الأمنية وجميع الجهات الحريصة على حماية الجسم الاعلامي مؤسسات وعاملين بما يكفل قيامهم بواجباتهم ومهامتهم الاعلامية بكل حرية”.