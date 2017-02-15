مصلحة المعلمين في “القوات”: متضامنون مع الثانوي بتحركه للمطالبة بحقوق الاساتذة الثانويين والمهنيين

عطفاً على بيان الرابطة الداعي الى الاضراب الخميس، تلفت دائرة التعليم المهني في مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” الى التجاوزات الآتية:

-اولا: ان الدعوة للاضراب العام يجب ان يقر بعد اخذ رأي الهيئة العامة المؤلفة من الاساتذة.

-ثانيا: اختزل بيان الرابطة ببعض بنوده مشاكل الاساتذة في التعليم المهني بطروحات محصورة بالمدراء وبفئة ضئيلة من الاساتذة متناسيا المشاكل والحقوق التي سلبت من الاساتذة.

لذلك ترى الدائرة ما يلي:

1- يجب على قرارات رابطة التعليم المهني ان تشمل جميع الاساتذة.

2- الرجوع للهيئة العامة فيما خص الاضراب العام.

أخيراً يؤيد مكتب المهني بند سلسلة الرتب والرواتب ويتضامن مع الثانوي بتحركه للمطالبة حصرا بحقوق الاساتذة الثانويين والمهنيين بمعزل عن الروابط الاخرى.