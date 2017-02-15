بالصورة: إقفال أبواب الجامعة اللبنانية – الحدت.. واستحضار مكافحة الشغب

أقفل موظفو الصيانة في الجامعة اللبنانية – الحدت مدخل الجامعة وحاولت القوى الأمنية فتح الأبواب أمام الطلاب الذين أُبلغوا بعدم الحضور الى الجامعة اليوم.

وفي التفاصيل ان موظفي شركة الخرافي المولجة باعمال الصيانة في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي في الحدث، قطعوا الطريق الحدث مقابل كلية الحقوق، لان شركة جديدة قد رست عليها المناقصة وقامت بفصل اغلب الموظفين القدامى.

وأُفيد عن استقدام تعزيزات من وحدة مكافحة الشغب الى المنطقة الحدث وتحديداً مدخل كلية العلوم لمنع المعتصمين من قطع الطريق بالإطارات المشتعلة.