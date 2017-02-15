اعتقال امرأة ضمن مطاردة قتلة الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

اعتقلت الشرطة الماليزية التي تطارد قتلة الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ -اون الأربعاء امرأة تحمل جواز سفر فيتناميا في اطار التحقيق بعملية الاغتيال التي قالت كوريا الجنوبية انها من تنفيذ عميلتين لبيونغ يانغ.

ويعكف المختصون في كوالالمبور على فحص جثة كيم جونغ-نام الذي قتل الاثنين في مطار عاصمة ماليزيا الدولي، للتوصل الى ادلة حول الطريقة التي قتل فيها، فيما أعلن مدير الاستخبارات في كوريا الجنوبية امام البرلمان انه “يشتبه بقوة” ان يكون السبب التسمم.

وبعد حوالى 24 ساعة على اعلان نبأ مقتله، أكّد قائد الشرطة الماليزية الجنرال خالد ابو بكر في بيان :انه “تم اعتقال امرأة تحمل جواز سفر فيتناميا الاربعاء للاشتباه بتورطها في عملية الاغتيال”.

واظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة في المطار وعرضها الاعلام الماليزي امرأة آسيوية ترتدي قميصا ابيض كتبت على مقدمته ثلاثة احرف بالانكليزية.