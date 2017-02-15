حمادة تابع مع وفد سويسري ترميم المدارس الرسمية

استقبل وزير التربية مروان حمادة سفير سويسرا في لبنان فرانسوا باراس يرافقه وفد من الوكالة السويسرية للتنمية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق.

وتناول البحث موضوع المدارس الخمسين التي تتولى الوكالة ترميمها في مناطق الشمال وعكار والضنية وغيرها، على دفعتين، حيث تم إنجاز الدفعة الأولى البالغ عددها 27 مدرسة في وادي خالد وجبل أكروم في عكار، على ان تتابع الوكالة الترميم والتأهيل للدفعة الثانية من المدارس الرسمية البالغ عددها 23 مدرسة منتشرة في عكار وزغرتا والكورة وبعض مناطق طرابلس. كما عرض الجانبان ترميم الوزارة في مرحلة لاحقة بين عامي 2018 و 2020.