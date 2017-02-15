الرياشي : “الجديد” بأمان وسلام وكل الإعلام سيبقى حراً وما حصل بالأمس أصبح وراءنا

أشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أنه “قمت بواجبي تجاه ما حصل بالأمس، كما يجب، سواء لجهة حسم العراك الذي كان قائما في الشارع وحصره قدر الإمكان، وكل المعنيين بالموضوع سواء قناة الجديد أم الآخرين، كانوا متجاوبين إلى حد كبير، وانتهى الإشكال، كما يجب أن ينتهي”.

أضاف عبر “الجديد”: “تداعيات هذا الإشكال هي في يد النيابات العامة ووزير العدل، وتجري متابعتها كما يجب”.

وطمأن الرياشي إلى أن “مشهد ما حصل بالأمس بات من الماضي، وأن الوضع الإعلامي بخير”، وقال: “قناة الجديد بأمان وسلام، وكل الإعلام سيبقى حرا في لبنان، وما حصل بالأمس أصبح وراءنا، والموضوع انتهى. وكما يحق للجديد التعبير عن رأيها بحرية مكرسة ومقدسة، فإن من حق المتظاهرين التظاهر في الشارع، لكن لا يحق لهم بأي شكل من الأشكال أن يرموا المحطة، حتى لو بوردة”.