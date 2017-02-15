بري: علينا التوافق على قانون الانتخاب من أجل تسييج لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي ان حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكونان إلا بإقرار قانون جديد للإنتخاب يعتمد النسبية، قائلاً: “علينا جميعا، من أجل تسييج لبنان، أن نتوافق على قانون الانتخاب”.

وجدد القول إن “من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها”.

ورأى أنه مهما جرى من نقاش حول الموازنة لا بد من إقرارها من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني، مشددا في الوقت نفسه على وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في كل الأحوال بعد كل هذه الفترة من الانتظار.

وكان بري استقبل في إطار لقاء الأربعاء النيابي النواب: ميشال موسى، حسن فضل الله، هاني قبيسي، الوليد سكرية، علي بزي، بلال فرحات، قاسم هاشم، اسطفان الدويهي، إيلي عون، إميل رحمة، نواف الموسوي، وليد خوري، عبد المجيد صالح، عبد اللطيف الزين، نوار الساحلي، مروان فارس، علي عمار، علي فياض، وعلي خريس.