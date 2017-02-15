من هو مرشح “القوات اللبنانية” لمركز نقيب المهندسين في بيروت نبيل أبو جودة؟

يستعد المهندسون في بيروت الى اختيار نقيب جديد وخمسة أعضاء لمجلس النقابة، وتجري الإنتخابات على مرحلتين.

المرحلة الأولى التمهيدية الأحد 5 آذار في الفرعين الأول والسابع أي في الهندسة المدنية والهندسة الزراعية، فيما تجرى انتخابات النقيب والأعضاء الخمسة لمجلس النقابة السبت 8 نيسان 2017.

مصلحة المهندسين في “القوات اللبنانية” تدعو، المهندسين الرفاق الى الإقتراع بكثافة لمرشح “القوات” المهندس الرفيق نبيل أبو جودة لمركز النقيب، متمنية على الرفاق تسديد اشتراكاتهم السنوية قبل نهاية شباط الحالي، كي يتمكنوا من الإقتراع.

فمن هو المهندس نبيل ابو جودة؟

من مواليد فالوغا، أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدرسة الاخوة المريميين، ديك المحدي وهو حائز على بكالوريوس في الهندسة من الجامعة الاميركية في بيروت(AUB)، كما حاز أيضاً على ماجيستر في ادارة الاعمال الدولية من جامعة القديس يوسف (USJ) .

انتخب عام 1998 مندوباً في هيئة المندوبين الاولى لنقابة المهندسين، كما انتخب رئيساً لفرع مهندسي الميكانيك الاستشاريين وعضو مجلس نقابة المهندسين في بيروت عام 2004 .

شغل منصب نائب نقيب المهندسين في بيروت 2006-2007 ، وترأس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين، كما أسس وترأس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة في النقابة، مطلقاً اسبوع الطاقة بالتزامن مع معرض المنتجات الموفرة للطاقة.

أقرَ النظام الداخلي لفرع مهندسي الميكانيك الاستشاريين الذي تضمن مشروع تشعيب الفرع وأنجز الشراكة بين نقابة المهندسين في بيروت والجمعية الاميركية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف (ASHRAE ).

أسس ورأس مجلس ادارة ومدير عام شركة NAMES SAL للهندسة الإلكتروميكانيكية، وشريك اداري أيضاً في شركة ATEMCO-Qatar للهندسة الإلكتروميكانيكية.

هو عضو الجمعية الاميركية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف، (ASHRAE ) وعضو في جمعية خريجي الجامعة الاميركية في بيروت، وفي فرع جبل لبنان لجمعية خريجي الجامعة الاميركية في بيروت .

متأهل من السيدة أليسار الحاموش وله ولدان سالومه (14سنة) وانطوان(11سنة).

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