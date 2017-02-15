“نقابة المحررين”: الاعتداء على “الجديد” أمر مستنكر

رأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية ان تطور الاحتجاج أمام مقر محطة تلفزيون “الجديد” مساء الثلثاء الى رمي الحجارة بما يحوّل الاحتجاج الى اعتداء على المحطة أمر مستنكر ويخرج الاحتجاج عن أهدافه ويشكل تهديداً للعاملين في المحطة غير مقبول ومستنكر.

وشددت في بيان على اعتماد الوسائل القانونية المشروعة في التعامل مع المؤسسات الاعلامية، مؤكدةً ضرورة ان يقوم المجلس الوطني للاعلام ووزارة الاعلام بدورهما وفقاً للقوانين المرعية الاجراء لتصويب اي خطأ او تجاوز للعمل المهني الاعلامي من قبل أي مؤسسة اعلامية خصوصاً في الاعلام المرئي والمسموع وتدعو النقابة هذه المؤسسات الى الأخذ بعين الاعتبار المشاعر العامة للشعب اللبناني خصوصا في البرامج الفكاهية وعدم الانجرار الى ما يمس هذه المشاعر ويؤدي بالتالي الى ردود فعل لا تحمد عقباها.

كما أكدت النقابة ان قضية سماحة الامام موسى الصدر هي قضية وطنية لبنانية جامعة ولا يوجد اي انقسام حولها. وتمنت التنبه الى كيفية التعبير في مجال تناولها ولو عرضياً. كما جميع القضايا والمسلمات الوطنية.