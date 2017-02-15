سعادة: علاقة “الكتائب” ثابتة مع كل حلفائه

أكد عضو كتلة “الكتائب” النائب سامر سعادة أن حزب “الكتائب” باقٍ على ثوابته وخياراته المعروفة، وهو ضحّى كثيراً وقدّم الشهداء من أجلها.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ذكر سعادة أن ” 14 آذار” كانت قد قامت إنطلاقاً من الثوابت التي كرّسها حزب “الكتائب”، معتبراً أن خارج هذا الإطار، لا يمكن نسج أي تحالفات.

ورداً على سؤال، أكد أن علاقة “الكتائب” ثابتة مع كل حلفائه، لكن من دون أن يكون الثمن التنازل عنها، فالوزير بيار الجميل والنائب انطوان غانم لم يقتلا في حادث سيارة، بل استشهدا دفاعاً عن هذه الثوابت، وبالتالي لا يمكن أن نضحّي بها.

أما بالنسبة الى قانون الإنتخابات النيابية، فأوضح سعادة أن مطالبتنا بقانون جديد تأتي إنطلاقاً من الخلل الكبير في القانون الحالي، ويفترض أن يمثّل النواب كل شرائح المجتمع، معتبراً أن معظم الصيغ المطروحة لا تؤدي الى صحة التمثيل المسيحي. وأسف الى التعاطي مع هذا القانون على أساس أنه تسوية لا تحلّ المشاكل التي يجب معالجتها.

وشدّد على أننا نطالب بقانون عادل يعكس صحّة التمثيل لكل شرائح المجتمع ويلغي المراحل ويفتح المجال امام وجوه جديدة تجسّد تطلعات الناخبين.

وقال: “الهدف ليس فقط وضع قانون جديد قد لا يكون مغايراً في نتائجه عن القانون الحالي”. وختم: “إذا لم يعطِ هذا القانون الحق الكامل لكل شريحة فلا يمكن وصفه بالقانون الجديد، بل سيعيدنا الى الدوامة السابقة”.