ترامب نفى أي روابط مع روسيا بعد إستقالة فلين

نفى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، وجود اي روابط مع روسيا بعد استقالة مستشاره لشؤون الامن القومي مايكل فلين الذي اتهم بالكذب في خصوص علاقاته مع موسكو، معتبرا ان هذه القضية “سخيفة”.

وواجه فلين اتهامات بسبب مكالماته الهاتفية مع السفير الروسي في واشنطن قبل تولي ترامب مهماته، وعدم ابلاغه نائب الرئيس الاميركي بكل مضمون المحادثة.

وعلق ترامب الأربعاء عبر حسابه على موقع “تويتر” ان هذه المسألة “بوجود روابط مع روسيا سخيفة، انها مجرد محاولة للتغطية على الاخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الحملة الخاسرة لهيلاري كلينتون”.