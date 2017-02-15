الـUSEK تفوز بالمرتبة الأولى في جائزة الجادرجي

حققت جامعة الروح القدس-الكسليك إنجازًا جديدًا بفوز طالبتها في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية المهندسة رين شهدا بالمرتبة الأولى في جائزة الجادرجي السابعة عشرة لطلبة العمارة في لبنان.

ويشار إلى أنه للسنة الثالثة على التوالي تفوز الجامعة بالمرتبة الأولى في هذه الجائزة التي تشكل حدثًا سنويًا يتنافس فيه طلاب من كل كليات العمارة في لبنان من خلال تقديم مشاريع تخرّجهم. وتفتح المسابقة النقاش المعماري على عدة مستويات، لجهة المواضيع المطروحة والاستراتيجيات التعليمية والمقاربات المعمارية إلى نتائج ومحصلات التعبير المعماري.

أما المشروع التي قدمته شهدا فكان تحت إشراف الأستاذ في الكلية المنهدس الياس أوسكو.

وقد استلمت شهدا الجائزة في حفل أقيم في قصر الأونيسكو في بيروت، بحضور نقيب المهندسين خالد شهاب، رئيس مؤسسة الجادرجي المهندس حبيب صادق، رئيس فرع المعماريين المهندس إيلي خوري، ورئيس رابطة المعماريين المهندس جوزيف سعد، إضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم.

هذا وهنّأ عميد الكلية الدكتور بول زغيب والعميد المشارك المهندس روبير كرم ورئيس قسم الهندسة المعمارية في الكلية الدكتور أنطوان فشفش وممثل الكلية لدى نقابة المهندسين المهندس جوزيف زعرور الطالبة الفائزة، متمنين لها التوفيق في حياتها المهنية، بعدما حفلت مسيرتها الأكاديمية بالعديد من النجاحات والتميز والإبداع. كما أكدوا أن الكلية لن تألو جهدًا في سبيل دعم طلابها، لناحية تقديم أفضل البرامج التعليمية لهم وإمدادهم بالخبرات اللازمة التي تسهل اندماجهم وولوجهم في سوق العمل.