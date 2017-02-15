المنخفض الجوي مستمر والثلوج على الـ1000م

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم مع إرتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون وذلك في المناطق الشمالية، أما الجمعة فهو قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية متدنية، نحذر معها من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية.

لا يزال المنخفض الجوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ماطر، درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 8 درجات الى 10 درجات، فوق الجبال من صفر الى 3 درجات، في الداخل من درجتين الى 3 درجات.

أما الرياح السطحية فتكون غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س، الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.

حال البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء: 17 درجة.