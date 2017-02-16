حوري: نقاش قانون الانتخاب عاد للمشروع المقدم من “القوات” و”المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي”

رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري أن هدف الموازنة تحسين الواردات وإيقاف الهدر وتفعيل الجباية واستحداث موارد جديدة لا تشكل ثقلاً على المواطن، مذكراً بالتزامات الدولة والاستثمارات التي يجب أن تقوم بها في أكثر من مجال، ومشدداً على ضرورة المواءمة بين النفقات والواردات.

وتطرق حوري في حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” الى المباحثات الجارية حول قانون الانتخاب فأوضح أن النقاش عاد اليوم الى مشروع القانون المقدم من تيار “المستقبل”، اللقاء الديمقراطي، وحزب “القوات” وعدد من المستقلين، فهو بحسب حوري، تمكن من معالجة الهواجس وقدم حلاً معقولاً يشكل نقطة التقاء ما بين القوى السياسية، مضيفاً: “ان فكرة دمج الشوف وعاليه فكرة من الأفكار المطروحة، لكن لا يمكن إلغاء هواجس فريق واستحداث هواجس لدى فريق آخر” لافتاً الى ان التنازلات يجب أن تكون نحو المساحة المشتركة.

وأكد حوري أن إمكان الوصول لقانون جديد قبل نهاية الشهر ممكنة اذا اتفقنا على اعادة تفعيل مؤسسات الدولة.